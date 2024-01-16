В The Day Before в Steam играет лишь один преданный фанат

Несмотря на все проблемы скандального MMO-шутера The Day Before, его онлайн до сих пор не опустился до нуля. Всё дело в том, что какой-то геймер продолжает играть в Steam-версию, несмотря на исчезновение игры из магазина и возвраты средств за покупку.

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Статистика The Day Before на сервисе SteamDB показывает, что почти каждый день онлайн поднимается до 1 игрока в сутки. Совсем «мёртвой» шутер был только 6 и 11 января.