В Counter-Strike 2 скрафтили скин за $ 1 млн — возможно, самый дорогой AK-47 в игре

Неизвестный геймер смог скрафтить редкий скин автомата AK-47 для Counter-Strike 2. По оценкам разных экспертов, его стоимость может составлять от $ 800 тыс. до $ 1 млн (около 87 млн рублей).

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Всё благодаря сверхредкому паттерну #661 и качеству прямо с завода «Прямо с завода» — это первый такой StatTrak AK-47 | Поверхностная закалка, известный в сообществе CS 2.

Кроме того, пока это чистый скин без каких-то редких наклеек; в теории они могут значительно увеличить стоимость косметического предмета.