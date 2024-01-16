Российский киберспортивный судья впервые получил мировую категорию

Томский судья по киберспорту Дмитрий HAVOC Шульгин стал первым россиянином, который получил международную судейскую квалификацию. Об этом «Чемпионату» сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

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Для этого Шульгину пришлось пройти модули Foundational Module и Advanced Module, необходимые для обучения в судейской академии Международной федерации киберспорта IESF. Затем он успешно завершил тренинг в корейском Бусане, после чего официально стал судьёй второй международной категории.