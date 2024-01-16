В России разработали программу для запуска Windows-игр на Linux
Российские разработчики из компании «Базальт СПО» создали собственное приложение PortProton, способное запускать игры, разработанные для Windows, на операционной системе Linux.
Утилита, разработанная Михаилом Тергоевым, представляет собой мощный инструмент, который не только поддерживает операционную систему Альт от «Базальт СПО», но и совместим с прочими Linux-дистрибутивами.
Программа обладает широким функционалом, позволяя пользователям наслаждаться большинством современных игр на Linux-платформе.
Особенностью PortProton является его доступность и простота в использовании. Разработчики уделили особое внимание удобству пользователей, предоставив графический интерфейс с подробными подсказками на русском языке.
PortProton распространяется бесплатно под свободной лицензией MIT, а его код доступен на GitHub.
Программа поддерживает автоматическую установку популярных игр и игровых лаунчеров, таких как World of Tanks, League of Legends, Genshin Impact и т.д.