Глава Ubisoft+ призвал игроков привыкнуть не владеть играми

Компания Ubisoft объявила о глобальных переменах в системе подписки Ubisoft+. Новый тариф Ubisoft+ Premium с огромным каталогом игр и ранним доступом к новым релизам появится на РС, Xbox и Luna за 17,99 доллара в месяц. А тариф Ubisoft+ Classics теперь доступен и для РС-игроков за 7,99 доллара в месяц.

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В беседе с GamesIndustry.biz директор по подпискам Ubisoft Филипп Трембле рассказал, что с момента первоначального запуска Uplay+ в сентябре 2019 года сервис привлёк миллионы подписчиков. При этом 10% из них никогда раньше не играли в игры компании. Октябрь 2023 года стал самым успешным месяцем для Ubisoft+ в истории.

Компания предлагает игрокам разные способы доступа к контенту. И, хотя покупка игр остается доминирующей бизнес-моделью, Трембле уверен, что у подписочного сервиса — огромный потенциал роста. Но развитие зависти о того, что покупатели должны привыкнуть к тому, что игры, в которые они играют, им не принадлежат.

Геймеры привыкли покупать игры, как DVD-диски, и владеть ими. Это и есть тот сдвиг, который должен произойти: отвыкнуть от образа коллекции CD или DVD. И постепенно геймеры начинают чувствовать себя комфортно в этом аспекте: они не теряют свой прогресс, не теряют то, что создали в игре, и не теряют свою вовлеченность. Так что вполне возможно чувствовать себя комфортно, не владея игрой.