Авторы The Witcher 3 раскрыли название своей новой игры и показали первый арт
Матеуш Томашкевич и Конрад Томашкевич, занимавшиеся разработкой The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 в CD Projekt RED, основали собственную студию Rebel Wolves и раскрыли подробности своей новой игры — Dawnwalker.
Обычно мы не комментируем слухи — но не в этот раз. Да, мы действительно работаем над Dawnwalker!
CD Projekt RED
Матеуш Томашкевич
AAA-проект будет представлять собой мрачную фэнтезийную RPG с открытым миром. Dawnwalker создается на движке Unreal Engine 5 на деньги китайской компании NetEase. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но неизвестно когда.
Rebel Wolves
На дебютном арте Dawnwalker изображен некий тлеющий воин с мечом, над которым виднеется непонятный желтый символ. Возможно, главным героем игры станет какой-то вампир.