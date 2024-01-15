Инсайдеры показали характеристики «урезанной» видеокарты GeForce RTX 3050

Стали известны технические характеристики новой версии NVIDIA GeForce RTX 3050 — их опубликовали инсайдеры из VideoCardz. Видеокарта ориентирована на низкий бюджет и будет стоить всего $ 179 (около 15,7 тыс. рублей).

© Чемпионат.com

«Урезанная» RTX 3050 появится в продаже уже в феврале. Количество CUDA-ядер снизится до 2304 (на 10% относительно оригинала), пропускная способность упадёт до 168 ГБ/с, карта получит всего 6 ГБ памяти.

При этом цена подойдёт для бюджетных сборок или ПК без мощного блока питания — младшая RTX 3050 стоит почти на 30% меньше обычной версии на 8 ГБ.

VideoCardz