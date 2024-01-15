На скриншотах S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый интерфейс

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заменили скриншоты на странице игры в цифровом магазине Epic Games Store. Среди них нет совсем свежих кадров, но зато есть обновленный интерфейс.

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Некоторые элементы худа были полностью переработаны, а другие просто поменяли свое расположение. Например, компас получил более четкие деления, и на нем появились новые иконки.

Скриншот

Было

Скриншот

Стало

Скриншот

Было

Скриншот

Стало

Скриншот

Было

Скриншот

Стало

Многие фанаты недоумевают, почему разработчики не могли сделать новые скриншоты с измененным интерфейсом, если «Сталкер 2» должна выйти уже в этом году. Они считают, что все эти красивые картинки — лишь работа дизайнеров, которая не отражает текущее состояние игры.