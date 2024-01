Свежий патч Lords of the Fallen привнес больше 80 улучшений

Разработчики Lords of the Fallen из студии Hexworks выпустили для ролевого мрачного приключения патч под номером 1.1.430, который содержит множество улучшений.

Судя по последним данным, авторы уже работают над продолжением Lords of the Fallen, которое будет называться Death of The Fallen — игру создают на Unreal Engine 5, а релиз намечен на 2026 год для PC и консолей текущего поколения.