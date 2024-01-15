Свежий патч Lords of the Fallen привнес больше 80 улучшений

Свежий патч Lords of the Fallen привнёс больше 80 улучшений
Разработчики Lords of the Fallen из студии Hexworks выпустили для ролевого мрачного приключения патч под номером 1.1.430, который содержит множество улучшений.
В общей сложности число изменений в патче переваливает за 80 пунктов, причём они затрагивают самые разные элементы игры — начиная с визуальной составляющей и заканчивая геймплеем.
К примеру, в патче убрали ошибку, когда персонажи и враги совершают лишние действия в разных ситуациях. Это должно помочь с производительностью RPG и устранить парочку вылетов.
Ещё патч устраняет баги с коллизией — ранее герой игрока мог попросту «проходить сквозь стены», застревать в текстурах и тому подобное. Теперь же подобных недостатков должно стать меньше.
Кроме того, авторы улучшили работу ИИ противников, в том числе и боссов. Заодно изменения коснулись мультиплеера, окружения, анимации, квестов и не только. Ознакомиться с полным их списком можно на странице патча в Steam.
Судя по последним данным, авторы уже работают над продолжением Lords of the Fallen, которое будет называться Death of The Fallen — игру создают на Unreal Engine 5, а релиз намечен на 2026 год для PC и консолей текущего поколения.
В прошлом году авторы «Лордов», кстати, рассказывали, что рассчитывают на прибыль в размере 100 млн долларов. Сама игра удерживает «смешанный» рейтинг в Steam (почти 28 тысяч обзоров).