Рэпер T-Pain рассказал о своем участии в работе над GTA 6

Рэпер T Pain рассказал о своём участии в работе над GTA 6
Музыкальный исполнитель T-Pain рассказал, что участвует в работе над Grand Theft Auto VI — но новая «должность» принесла ему неожиданные ограничения в отношении Grand Theft Auto V.
По словам автора, Rockstar попросила его перестать играть в GTA 5 на популярном ролевом сервере NoPixel, где участники примеряют на себя роли своих персонажей:
Раньше меня можно было найти на NoPixel, но потом я стал работать над GTA 6 и они [Rockstar] заявили, что я больше не могу игра на ролевых серверах, поскольку это идёт против… Они подготовили целую речь в стиле: «Что, если кто-то перезапишет твой альбом, а большая часть людей будет слушать эту версию?».
Музыкант отметил, что его удивило это требование, но он подчинился ему. Потом, правда, оказалось, что сама Rockstar сотрудничает с людьми, которые взаимодействуют с ролевыми серверами — это ещё больше смутило рэпера. Но, судя по всему, нарушать правила он всё же не стал.
Деталей своей работы с Rockstar T-Pain при этом не раскрыл — но, вероятно, он занимается музыкой для новой игры или появится в ней в качестве одного из персонажей.
При этом разработчики официально не сообщали об участии T-Pain в создании GTA 6 — вероятно, что их не порадует подобный «слив» информации со стороны артиста.
Релиз GTA 6 ожидается в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Не так давно, кстати, скандальный «Флоридский Джокер» пригрозил Rockstar «взломом данных» — тем самым он пытается «выудить» у авторов 10 млн долларов. Угрозы, правда, пока не были реализованы.