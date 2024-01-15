Рэпер T-Pain рассказал о своем участии в работе над GTA 6

Музыкальный исполнитель T-Pain рассказал, что участвует в работе над Grand Theft Auto VI — но новая «должность» принесла ему неожиданные ограничения в отношении Grand Theft Auto V.

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По словам автора, Rockstar попросила его перестать играть в GTA 5 на популярном ролевом сервере NoPixel, где участники примеряют на себя роли своих персонажей:

Раньше меня можно было найти на NoPixel, но потом я стал работать над GTA 6 и они [Rockstar] заявили, что я больше не могу игра на ролевых серверах, поскольку это идёт против… Они подготовили целую речь в стиле: «Что, если кто-то перезапишет твой альбом, а большая часть людей будет слушать эту версию?».

Музыкант отметил, что его удивило это требование, но он подчинился ему. Потом, правда, оказалось, что сама Rockstar сотрудничает с людьми, которые взаимодействуют с ролевыми серверами — это ещё больше смутило рэпера. Но, судя по всему, нарушать правила он всё же не стал.

Деталей своей работы с Rockstar T-Pain при этом не раскрыл — но, вероятно, он занимается музыкой для новой игры или появится в ней в качестве одного из персонажей.

При этом разработчики официально не сообщали об участии T-Pain в создании GTA 6 — вероятно, что их не порадует подобный «слив» информации со стороны артиста.