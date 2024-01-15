ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 появилась на торрент-трекерах — она весит много
На популярных торрент-трекерах появилась неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 , собранная группой энтузиастов на основе просочившихся в Сеть файлов. Примечательно, что с момента утечки прошел всего лишь месяц.
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Пиратская сборка Spider-Man 2 весит внушительные 250 ГБ, так как все присутствующие в ней материалы не прошли процедуру сжатия. При этом исполняемого файла «exe» еще нет, но авторы билда обещают выложить его в течение недели.
Игроки отмечают, что неофициальный порт «Человека-паука 2» для ПК хорошо работает на средних видеокартах, но требует мощного процессора и быстрого SSD, чтобы избежать подгрузок локаций.
Официальная разработка Marvel’s Spider-Man 2 на ПК должна завершиться к апрелю 2024 года, однако даже примерная дата выхода порта еще неизвестна.