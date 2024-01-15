Roblox стал самой скачиваемой мобильной игрой в России

По итогам 2023 года количество установок мобильных игр из App Store и Google Play в России выросло год к году на 4%, до 2,73 млрд. Лидирующее место по загрузкам занял Roblox — его скачали 10 млн раз. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Data.ai.

Второе место с 9,36 млн скачиваний занял симулятор создания персонажа Gacha Life 2. Весь российский рынок мобильных приложений и игр в сумме остается шестым по размерам в мире, показывая рост в 1% в общем объёме скачиваний из App Store и Google Play.

Основными драйверами роста рынка мобильных игр в прошлом году стали гиперказуальные игры (+11%), показывавшие падение годом ранее. Количество загрузок стратегических игр выросло на 22% за счёт усиления присутствия азиатских разработчиков и запуска ряда новых проектов. Загрузки казуальных игр по типу «три в ряд» возросли на 12%, а головоломок — на 7%.

В Data.ai отказались раскрыть данные по выручке магазинов приложений, так как «после начала СВО платформы ограничили возможности монетизации и приема платежей из России». По подсчётам Compass, россияне потратили на мобильный гейминг около $1,8 млрд. В каждой конкретной игре доля платящей аудитории составляет 1 2%.