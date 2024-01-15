Atari представила собственную карманную консоль

Компания Atari в сотрудничестве с MyArcade представила новую портативную игровую систему, ориентированную на любителей ретро-игр.

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Новинка, получившая название Game Station Portable, оснащена 7-дюймовым экраном. Отметим, что устройство не основано на Windows или SteamOS.

Game Station Portable оборудована контроллером-педалью, D-падом и трек-болом, что делает её идеальной для классических игр, таких как Pong.

Хотя список поддерживаемых проектов ещё не был опубликован, предполагается, что он будет шире, чем у Atari 50 Pocket Player Pro — компактного портативного устройства, предлагающего 100 классических игр Atari.

VideoCardz.com

На CES 2024 команда MyArcade подтвердила, что система уже поддерживает более 200 игр. Интересной особенностью, добавленной компанией, является реализация светодиодов вокруг поддерживаемого контроллера, которые предоставляют визуальные подсказки игрокам, не знакомым с играми Atari.

Эти светодиоды загораются только в том случае, если игра требует определённого контроллера или кнопки. Кроме того, система оснащена подставкой и двумя разъемами USB Type-C.