Fallout 4 превратили в Call of Duty, установив на игру более 300 модов

Ютубер Digital Dreams прокачал Fallout 4 с помощью более чем 300 модификаций и показал, насколько красиво может выглядеть игра с трассировкой лучей в разрешении 4K.

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После такого усовершенствования вышедшая в 2015 году постапокалиптическая RPG стала похожа на одну из последних частей Call of Duty, но совсем утратила атмосферу Fallout.

Вот как на ролик отреагировали зрители:

Невероятно! Вода выглядит просто потрясающе! Единственное, что меня немного разочаровало, это дождь.

Я смотрю на совершенно другую игру, в которой совершенно иная атмосфера. Моды изменили базовую цветовую гамму игры, и это больше не похоже на жестокий опустошенный мир.

Я бросил прохождение много лет назад. Возможно, если бы это выглядело так, я бы действительно закончил его.