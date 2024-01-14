Fallout 4 превратили в Call of Duty, установив на игру более 300 модов
Ютубер Digital Dreams прокачал Fallout 4 с помощью более чем 300 модификаций и показал, насколько красиво может выглядеть игра с трассировкой лучей в разрешении 4K.
После такого усовершенствования вышедшая в 2015 году постапокалиптическая RPG стала похожа на одну из последних частей Call of Duty, но совсем утратила атмосферу Fallout.
Вот как на ролик отреагировали зрители:
Невероятно! Вода выглядит просто потрясающе! Единственное, что меня немного разочаровало, это дождь.
Я смотрю на совершенно другую игру, в которой совершенно иная атмосфера. Моды изменили базовую цветовую гамму игры, и это больше не похоже на жестокий опустошенный мир.
Я бросил прохождение много лет назад. Возможно, если бы это выглядело так, я бы действительно закончил его.
Честно говоря, именно так должна была выглядеть игра на релизе.