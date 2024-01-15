Radeon RX 7600 XT 16 ГБ сравнили с RTX 2080 Ti 11 ГБ

На YouTube-канале TheSpyHood проверили в современных играх на ультра-настройках среднюю производительность разогнанной RX 7600 XT и RTX 2080 Ti в стоке.

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Call of Duty Modern Warfare III шла в 1080p со средним FPS 103 к/с (RX 7600 XT) и 109 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p — 70 и 79 к/с соответственно. При повторном тестировании в игре удалось получить в 1080p — 117 и 114 к/с соответственно, в 1440p — 79 и 84 к/с соответственно.

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Resident Evil 4 запускалась в Full HD со средней частотой кадров 104 к/с (7600 XT) и 125 к/с (2080 Ti), в 1440p — с 80 и 91 к/с соответственно.

В игре The Last of Us удалось в среднем получить в 1080p — 72 к/с (с RX 7600 XT) и 71 к/с (с RTX 2080 Ti), в 1440p — 49 к/с в обоих случаях.

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в разрешении 1080p со средней производительностью на уровне 137 к/с (RX 7600 XT) и 118 к/с (RTX 2080 Ti), в разрешении 1440p — с 86 и 79 к/с соответственно.

Dying Light 2 в 1080p в среднем шла с 89 и 98 к/с (RX 7600 XT и RTX 2080 Ti соответственно), в 1440p — с 62 и 65 к/с соответственно.

TheSpyHood

Игра Hitman III шла в 1080p в среднем со 121 к/с (RX 7600 XT) и 129 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p — с 85 и 94 к/с соответственно.

В Cyberpunk 2077 удалось в разрешении 1080p получить в среднем 87 к/с (7600 XT) и 102 к/с (RTX 2080 Ti), в разрешении 1440p — 58 и 64 к/с соответственно.

Игра Far Cry 6 запускалась в Full HD со 123 к/с и 129 к/с (RX 7600 XT и RTX 2080 Ti) в среднем, в 1440p — с 95 и 98 к/с соответственно.

Spider-Man Miles Morales в 1080p средняя производительность находилась в районе 135 к/с (RX 7600 XT) и 164 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p — 99 к/с и 117 к/с соответственно.

A Plague Tale Requiem в разрешении 1080p шла в среднем с 87 и 90 к/с (RX 7600 XT и RTX 2080 Ti соответственно). В разрешении QHD в ней удалось в среднем получить 67 к/с и 69 к/с соответственно.

Вывод

Лучше по игровой производительности в целом была видеокарта RTX 2080 Ti в стоке. В 1080p разница по среднему FPS во всех играх между ней и RX 7600 XT составила около 7% (114 к/с и 107 к/с), в 1440p - 8% (81 к/с и 75 к/с).