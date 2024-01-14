В новой Battlefield появится «самая реалистичная» разрушаемость в видеоиграх

Внимательные пользователи обратили внимание на вакансии в студии Ripple Effect (ранее DICE LA). Разработчики игр серии Battlefield ищут директора по визуальным эффектам для своего будущего тайтла.

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В описании указывается, что студии нужен художник, который поможет в создании «самых реалистичных и захватывающих эффектов разрушения в индустрии». Вероятнее всего, речь идёт именно о новой части Battlefield, поскольку разрушаемое окружение — одна из главных особенностей серии.

RIPPLE EFFECT

Пару дней назад инсайдер Том Хендерсон рассказал, что новая Battlefield уже прошла этапы концептов и пре-продакшена. Подробности будущей игры серии пока не раскрываются.