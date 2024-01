Инсайдер заявил, что трилогия ремастеров Gears of War уже почти готова

Ведущий подкаста Xbox Infinite Podcast сообщил, что авторы Gears of War тестируют сборник обновлённых игр серии. Отмечается, что будущая коллекция будет состоять из улучшенных версий Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War 4 и Gears of War: Judgment.