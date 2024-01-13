Разработчиков видеоигр продолжили увольнять тысячами в 2024 году

Начавшиеся в 2023 году массовые увольнения работников компаний в индустрии видеоигр продолжаются в 2024 году. На тревожную тенденцию обратило внимание онлайн-издание Aftermath.

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Как выяснили журналисты, только за минувшую неделю создатели популярного игрового движка Unity сократили 1,8 тыс. человек, стриминговый сервис Twitch уволил 500 сотрудников, а социальная платформа для общения геймеров Discord расторгла трудовые отношения с 170 работниками.

В пятницу, 12 января, стало известно об увольнении как минимум десятков людей из игровой студии Lost Boys Interactive, принадлежащей американской компании-разработчику Gearbox. Lost Boys Interactive участвовала в создании таких крупных игровых проектов как последняя часть культовой серии ролевых боевиков Diablo IV и боевика от первого лица с ролевыми элементами Tiny Tina's Wonderlands — ответвления популярной игровой франшизы Borderlands.

Всего в штате Lost Boys Interactive работало более 400 человек, увольнения затронули «значительную часть» коллектива на всех уровнях.