Авторы Persona могут создать игры для Netflix

Как утверждает известный инсайдер MbKKssTBhz, студия Atlus разрабатывает игры для платформы Netflix. Эта новость появилась спустя годы после того, как Sega заявила о планах «глобального расширения» Atlus, в ходе которого игры компании выйдут на других платформах.

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Пока что неизвестно, какие именно игры Atlus могут попасть на Netflix. Предположительно речь пойдёт о мобильных портах серии Persona и Shin Megami Tensei — последний подтверждён тем же инсайдером.