Авторы Persona могут создать игры для Netflix

Авторы Persona предположительно создадут игры для Netflix
Как утверждает известный инсайдер MbKKssTBhz, студия Atlus разрабатывает игры для платформы Netflix. Эта новость появилась спустя годы после того, как Sega заявила о планах «глобального расширения» Atlus, в ходе которого игры компании выйдут на других платформах.
Пока что неизвестно, какие именно игры Atlus могут попасть на Netflix. Предположительно речь пойдёт о мобильных портах серии Persona и Shin Megami Tensei — последний подтверждён тем же инсайдером.
Студия Atlus выпустила множество разнообразных игр, но наиболее известна она по серии Megami Tensei и её ответвлению Persona. Эти игры начали выходить в 1987 году, и большинство из них выпущены на старых консолях. Лишь некоторые из них удостоились ремастеров для РС, а самая свежая часть, Shin Megami Tensei 5, вышла только на Nintendo Switch.