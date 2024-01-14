Критики с восторгом приняли новую игру в серии Prince of Persia

Критики со всего мира тепло приняли новую игру в серии Prince of Persia с подзаголовком The Lost Crown. Это следует из средней оценки проекта на агрегаторе рецензий Metacritic.

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Prince of Persia: The Lost Crown – компьютерная игра в формате 2,5D и в жанрах метроидвания и платформер, разрабатываемая и издаваемая компанией Ubisoft. The Lost Crown является первой за последние 14 лет игрой в основной серии Prince of Persia. Новинка вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Самую высокую оценку получила версия Prince of Persia: The Lost Crown для Nintendo Switch: 87 баллов из 100 на основе 18 обзоров. Второе место делят версии для PlayStation 5 и Xbox Series X и S: они получили по 86 баллов из 100 на основе 66 и 19 рецензий соответственно. Ниже всего, на 84 балла из 100 на основе 27 отзывов, критики оценили версию игры для ПК.

Некоторые критики сочли Prince of Persia: The Lost Crown одной из лучших представительниц жанра метроидвания. Большинство журналистов сошлись во мнении, что в игре очень хорошо проработаны экшн и платформинг. Арт-дизайн также пришелся по нраву большей части рецензентов.