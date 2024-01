Критики с восторгом приняли новую игру в серии Prince of Persia

Критики со всего мира тепло приняли новую игру в серии Prince of Persia с подзаголовком The Lost Crown. Это следует из средней оценки проекта на агрегаторе рецензий Metacritic.

Prince of Persia: The Lost Crown – компьютерная игра в формате 2,5D и в жанрах метроидвания и платформер, разрабатываемая и издаваемая компанией Ubisoft. The Lost Crown является первой за последние 14 лет игрой в основной серии Prince of Persia. Новинка вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.