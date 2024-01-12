В ролевом экшене Warhammer 40K: Inquisitor — Martyr на PC начнется «новая эра»

Разработчики ролевого экшена Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr объявили, что 30 января в версии игры для PC начнётся «новая эра». Текущий сезон Season of Malediction завершится 18 января и станет последним в привычном понимании — после него последуют «сезонные путешествия». В их честь был показан тематический трейлер с контентом из разных сезонов.

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Разработчики называют новинку «кульминацией» работы прошлых лет и бесплатных обновлений. Все семь ранее появившихся в игре сезонов станут доступны одновременно, причём бесплатно и для всех игроков. Они смогут выбрать необходимый сезон для запуска на экране создания персонажа, а все сезонные предметы и задания станут доступны на постоянной основе.

Также скоро в Inquisitor — Martyr появится ранее анонсированный автономный режим. В нём игроки смогут ознакомиться со всем прошлым контентом, однако у разработчиков припасено несколько «крутых сюрпризов» и для будущего.