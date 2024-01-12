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Раскрыты подробные системные требования игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости»

Британская студия Rocksteady опубликовала полноценные системные требования игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости». В этот раз авторы сфокусировались на рекомендациях для стабильной игры при 60 кадров в секунду — для этого точно потребуется SSD-диск.

Раскрыты подробные системные требования игры про Отряд самоубийц
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Так, для геймплей в 60 FPS в разрешении 1080p понадобится компьютер с процессором Intel i7-9700K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Для 4К разрешения потребуется ПК с Intel Core i7-12700K и NVIDIA GeForce RTX 3080.

Минимальные системные требования игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» (1080p/30 FPS)

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 65 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» (1080p/60 FPS)

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 5800 X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD RX 5700 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 65 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» (1440p/60 FPS)

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800 X3D
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 65 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» (4К/60 FPS)

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7800 X3D
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD RX 7900 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 65 ГБ SSD.

Релиз «Отряда самоубийц: Конец Лиги справедливости» состоится 2 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series.

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