Раскрыты подробные системные требования игры про Отряд самоубийц

Британская студия Rocksteady опубликовала полноценные системные требования игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости». В этот раз авторы сфокусировались на рекомендациях для стабильной игры при 60 кадров в секунду — для этого точно потребуется SSD-диск.