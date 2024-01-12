Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2024
2023 год величали одним из самых «урожайных» для игровой индустрии, однако начало 2024 года обещает быть не менее насыщенным. На конец января — начало февраля приходится целая цепочка крупных релизов. А пока вы считаете дни до выхода Tekken 8 и Infinite Wealth, мы собрали подборку бесплатных игр на выходные.
В Epic Games Store раздают Sail Forth: морское приключение, где игроку предстоит бороздить бесконечный океан в поисках сокровищ, новых друзей, редких рыб и захватывающих сражений. Легенды говорят, что на дне океана покоится жуткий секрет, но добраться до него будет не так-то просто в водах, где полно пиратов. Sail Forth можно бесплатно забрать до 18 января.
Few Nights More — пошаговая roguelike-RPG, где игрок примерит на себя роль лорда вампиров. Чтобы восстановить былую мощь, ему предстоит отвоевать заброшенные руины в тактических сражениях, отреставрировать свои владения и отправиться на завоевание новых территорий.
Простой, но достаточно хитроумный dungeon crawler. Buriedbornes2 предлагает создать своего персонажа и погрузиться глубоко в подземелья, полные сокровищ, ловушек и смертоносных монстров. Но каждая ваша смерть может помочь другим игрокам — и, напротив, останки других приключенцев не раз выручат вас в путешествии.
Отличная забава для поклонников королевских битв, черного юмора и «смертельных игр». В LASERS компании от 1 до 10 игроков оказывается заперта в лабиринте, где чуть ли не каждая комната скрывает западню. Выжить и добраться до финиша сможет лишь один человек, но как долго у него получится уклоняться от лазеров?
Наконец, помимо всего прочего, в Steam вышел ПК-порт Summoners’ War — популярной мобильной стратегии, где игроки-призыватели могут собрать собственную армию уникальных магических монстров. Тонна контента, режимов игры и доступных юнитов делает Summoners’ War замечательным казуальным развлечением — самое то для разгрузки после трудовых будней.