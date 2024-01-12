В Сети появился геймплей «Наследия Корсаров», пиратского RPG с открытым миром
Игровое подразделение украинской IT-компании Mauris выпустило геймплейный ролик своей грядущей пиратской RPG с открытым миром «Наследие Корсаров». Игра является духовным последователем культовой российской серии игр про морские приключения — «Корсары».
Сама идея игры зародилась на YouTube-канале Mauris во время интервью с одним из создателей оригинальной серии пиратских игр Юрием Рогачем. Разработчик оценил вероятность появления новых проектов по вселенной «Корсаров» крайне низко. Mauris же, видя, что у франшизы есть преданная фанатская база, решила взять судьбу серии в свои руки.
Mauris — небольшая студия, занимавшаяся мобильными приложениями. Создатели не обещают какой-то масштабный ААА-проект. Тем не менее авторы гарантируют активную работу с обратной связью и патчи каждый месяц.
Valve уже одобрила релиз «Наследия Корсаров» в Steam. На данный момент все желающие могут скачать и оценить демоверсию игры, в которой доступно 60% площади острова Барбадоса с его флорой и фауной. Сюжет игры крутится вокруг лихого контрабандиста и его путешествия по Карибскому морю.