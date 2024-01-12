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Twitch не приносит прибыль, но закрывать его не будут

Пару дней назад стало известно, что Twitch сократит около 35% штата, то есть под увольнения попадут около 500 сотрудников компании. Причина — опасения по поводу убытков Twitch. Также компанию беспокоит, что несколько топ-менеджеров покинули её в течение последних нескольких месяцев.

Twitch не приносит прибыль, но закрывать его не будут
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Во время недавнего стрима глава Twitch Дэн Клэнси рассказал, что сервис совсем не приносит прибыль. Несмотря на это, Amazon не собирается закрывать его, а продолжит поддерживать, чтобы в итоге исправить ситуацию.

Мы подразумевали это раньше, когда говорили, что нам нужно время, чтобы встать в этом плане на ноги. Но я буду откровенен, на данный момент мы не приносим прибыли.

Также Клэнси отметил, что Twitch вряд ли будет заключать со стримерами эксклюзивные контракты, поскольку это не окупается.

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