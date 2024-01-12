«Аллоды Онлайн» удалят из Steam

Популярная российская MMORPG «Аллоды Онлайн» скоро полностью пропадёт из Steam. Об этом разработчики проекта рассказали в блоге магазина, назвав ориентировочную дату — 30 января. После этого онлайн-игра останется доступной в сервисе VK Play.

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Авторы заявили, что прекрасно понимают все трудности, с которыми могут столкнуться игроки, включая полную потерю прогресса своих персонажей. Они опубликовали подробную инструкцию, с помощью которой геймеры смогут авторизоваться через Steam и перенести свои аккаунты на новую платформу.