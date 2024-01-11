Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» стал креативным директором Rebel Wolves

Квест-директор Cyberpunk 2077 и ведущий дизайнер квестов «Ведьмак 3: Дикая Охота» Матеуш Томашкевич присоединился к студии Rebel Wolves после того, как покинул CD Projekt RED в 2021 году. На новом рабочем месте он будет исполнять обязанности креативного директора.

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Кроме того, Матеуш работал над «Гвинтом» и Thronebreaker: The Witcher Tales в роли геймдиректора. В Rebel Wolves разработчик будет находиться в команде с другими выходцами из CD Projekt RED и создавать неназванную ролевую игру в сеттинге мрачного фэнтези на движке Unreal Engine 5. Пользователи предполагают, что она может называться Dawnwalker: Origins и станет началом целой саги.

Томашкевич высказался о новом рабочем месте. Больше всего он любит работать над сюжетно-ролевыми приключениями и очень рад, что находится в команде со старыми друзьями. Вместе они собираются сделать RPG, в которую «сами хотели бы поиграть».