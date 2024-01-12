Эксперты узнали, чего стоит ожидать от современных игр при 8, 16, 32 и 64 ГБ ОЗУ

Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test узнали, чего стоит ожидать в современных играх в Full HD от оперативной памяти объёмом 8, 16, 32 и 64 ГБ/

© Steam

В игре Forza Horizon 5 с графикой Extreme удалось в среднем получить 68 к/с (8 ГБ), 70 к/с (16 ГБ), 71 к/с (32 ГБ) и 71 к/с (64 ГБ).

Видео дня

Alan Wake 2 на настройках графики High с 8 ГБ ОЗУ не запустилась вообще. При этом с 16, 32 и 64 ГБ оперативной памяти в среднем частота кадров составляла 28 к/с.

Cyberpunk 2077 шла с Ray Tracing Ultra Preset, DLSS Quality. Средний FPS в ней находился на уровне 47 к/с (8 ГБ), 49 к/с (16 ГБ) и 50 к/с (32 и 64 ГБ).

В Assassin's Creed Mirage с настройками графики Ultra High средняя производительность составляла 81 к/с (8 ГБ), 87 к/с (16 ГБ и 32 ГБ), 88 к/с (64 ГБ).

PC Support & Gaming Test

В The Last of Us Part 1 с ультра-пресетом с 8 ГБ ничего не удалось получить (она просто не запустилась). С 16 ГБ ОЗУ средняя частота кадров составляла 49 к/с, с 32 и 64 ГБ - 48 к/с.

Resident Evil 4 Remake тестировалась с Raytracing Preset. Средний FPS в ней равнялся 77 к/с (8 ГБ), 83 к/с (16 ГБ и 32 ГБ), 84 к/с (64 ГБ).

Hogwarts Legacy запускалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней находилась на уровне 53 к/с (8 ГБ), 58 к/с (16, 32, 64 ГБ).

Вывод

Чаще всего разница между ОЗУ 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ была минимальной или вообще нулевой. А вот оперативная память объёмом 8 ГБ уже для игр не подходит, так как не все проекты с ней даже запускаются.