Эксперты узнали, чего стоит ожидать от современных игр при 8, 16, 32 и 64 ГБ ОЗУ

Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test узнали, чего стоит ожидать в современных играх в Full HD от оперативной памяти объёмом 8, 16, 32 и 64 ГБ/
В игре Forza Horizon 5 с графикой Extreme удалось в среднем получить 68 к/с (8 ГБ), 70 к/с (16 ГБ), 71 к/с (32 ГБ) и 71 к/с (64 ГБ).
Alan Wake 2 на настройках графики High с 8 ГБ ОЗУ не запустилась вообще. При этом с 16, 32 и 64 ГБ оперативной памяти в среднем частота кадров составляла 28 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с Ray Tracing Ultra Preset, DLSS Quality. Средний FPS в ней находился на уровне 47 к/с (8 ГБ), 49 к/с (16 ГБ) и 50 к/с (32 и 64 ГБ).
В Assassin's Creed Mirage с настройками графики Ultra High средняя производительность составляла 81 к/с (8 ГБ), 87 к/с (16 ГБ и 32 ГБ), 88 к/с (64 ГБ).
В The Last of Us Part 1 с ультра-пресетом с 8 ГБ ничего не удалось получить (она просто не запустилась). С 16 ГБ ОЗУ средняя частота кадров составляла 49 к/с, с 32 и 64 ГБ - 48 к/с.
Resident Evil 4 Remake тестировалась с Raytracing Preset. Средний FPS в ней равнялся 77 к/с (8 ГБ), 83 к/с (16 ГБ и 32 ГБ), 84 к/с (64 ГБ).
Hogwarts Legacy запускалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней находилась на уровне 53 к/с (8 ГБ), 58 к/с (16, 32, 64 ГБ).
Вывод
Чаще всего разница между ОЗУ 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ была минимальной или вообще нулевой. А вот оперативная память объёмом 8 ГБ уже для игр не подходит, так как не все проекты с ней даже запускаются.
Характеристики игровых сборок: - процессор AMD Ryzen 5 5600X 6 Cores 12 Threads (Base Clock:- 3.7 GHz, Boost Clock:- 4.6 GHz); - оперативная память 1×8GB, 2×8GB, 2×16GB, 2×32GB (DDR4 3200 MHz); - видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle 12GB GDDR6 (Stock); - материнская плата MSI B550M PRO-VDH WiFi; - блок питания Corsair CX750M 750W; - накопитель WD Green 2×1TB M.2 NVMe Gen 3 SSD; - монитор LG-22MP68VQ 1920×1080 (22 Inch, Refresh Rate:- 75Hz); - система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2; - операционная система Windows 11.