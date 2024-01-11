Глава разработки Baldur’s Gate 3 рассказал о новом проекте

Свен Винке, генеральный директор Larian Studios, создавшей Baldur's Gate 3, поделился инсайдами о разработке новой игры. Он написал несколько постов в своих соцсетях, приоткрывая фанатам завесу тайны будущего тайтла.

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Винке сообщил, что наконец закончил работу над первым актом. Черновой документ готов, и его теперь ждет множество правок:

Очень продуктивное утро! После четырех месяцев работы, постоянной проработки новых идей, отказа от этих идей, создания нового материала и внесения корректировок в этот материал я, наконец, определился с тем, каким должен быть первый акт моего нового проекта.

Разработчик считает, что очень многое из того, что он уже написал, войдет в финальную версию игры:

Напомните мне про это сообщение, игра выйдет, чтобы сравнить, сколько текущего материала попадет в ее конечную версию. Подозреваю, что очень много.