Hogwarts Legacy лидирует в британском чарте в первой неделе 2024 года
Появились данные аналитической компании Gfk, которая предоставила информацию о британском чарте за период с 30 декабря по 6 января. В лидерах на первой неделе 2024 года оказалась Hogwarts Legacy, большая часть тиража которой пришлась на PS5.
На второй позиции оказалась EA Sports FC 24, третью строчку заняла Super Mario Bros. Wonder. Также в топ продаж попали Mortal Kombat 11, Call of Duty: Modern Warfare 3, Minecraft Nintendo Switch Sports, «Человек-паук 2» и другие тайтлы.
Британский чарт с 30 декабря по 6 января
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 24
- Super Mario Bros. Wonder
- Mortal Kombat 11
- Mario Kart 8 Deluxe
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- «Человек-паук 2»
- Grand Theft Auto 5
- Nintendo Switch Sports
- Minecraft
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