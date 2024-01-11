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Hogwarts Legacy лидирует в британском чарте в первой неделе 2024 года

Появились данные аналитической компании Gfk, которая предоставила информацию о британском чарте за период с 30 декабря по 6 января. В лидерах на первой неделе 2024 года оказалась Hogwarts Legacy, большая часть тиража которой пришлась на PS5.

Hogwarts Legacy лидирует в британском чарте в первой неделе 2024 года
© Чемпионат.com

На второй позиции оказалась EA Sports FC 24, третью строчку заняла Super Mario Bros. Wonder. Также в топ продаж попали Mortal Kombat 11, Call of Duty: Modern Warfare 3, Minecraft Nintendo Switch Sports, «Человек-паук 2» и другие тайтлы.

Британский чарт с 30 декабря по 6 января

  1. Hogwarts Legacy
  2. EA Sports FC 24
  3. Super Mario Bros. Wonder
  4. Mortal Kombat 11
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Call of Duty: Modern Warfare 3
  7. «Человек-паук 2»
  8. Grand Theft Auto 5
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Minecraft
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