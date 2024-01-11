В сети появились подробности Nintendo Switch 2

В сети продолжают появляться подробности о консоли Nintendo следующего поколения Switch 2. Новые данные о технических характеристиках устройства со ссылкой на собственные источники опубликовало тайваньское издание Economic Daily.

По данным СМИ, Switch 2 получит 8 ГБ оперативной памяти (ОЗУ), 64 ГБ внутренней памяти, а также дисплей с частотой обновления до 120 Гц. «Сердцем» устройства станет процессор Nvidia T239. За его счет показатель автономности консоли должен разительно вырасти.

Поскольку новый чипсет Nvidia является эксклюзивом Nintendo, достоверно его спецификация неизвестна. Однако в 2023 году появлялись слухи о том, что он получит 8 производительных ядер, 1536 графических ядер CUDA, а также совместимость с памятью типа LPDDR5. Ожидается, что чип будет поддерживать технологию апскейлинга DLSS.

В Economic Daily также выяснили, что консоль поступит в продажу до конца 2024 года. Она будет стоить $400 (примерно 36 тыс. руб. по курсу на 11 января 2024 года), то есть на 30% дорожа первого поколения.