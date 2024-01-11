СМИ: Sony готовит новую версию геймпада DualSense

Пользователи Reddit обратили внимание, что в канадском магазине Best Buy появилась новая версия геймпада DualSense под названием V2. Интересно, что у контроллера даже есть описание, из которого можно узнать некоторые подробности.

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Согласно информации, у новой версии увеличенный аккумулятор, который может держать заряд до 12 часов. Более того, зарядная станция идёт сразу в комплекте. Цена за обновлённый геймпад — $ 67 (примерно 6 тыс. рублей).