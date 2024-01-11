В России разрабатывают аналог SimCity с семейными ценностями

В России создали соответствующий традиционным ценностям аналог SimCity
Студенты Донского государственного университета (ДГТУ) разработали градостроительный симулятор, который станет аналогом SimCity. Как сообщает газета «Известия», игра будет работать на современном движке Unreal Engine 5, а выход демоверсии планируется уже летом 2024 года.
Как отметил лидер проекта студент ДГТУ Никита Кудрявцев, сейчас у команды есть готовый прототип, в котором игроки смогут не только строить города, но и следить за судьбой их обитателей.
«Каждый виртуальный горожанин обладает уникальными техническими характеристиками — имеет свой пол, возраст, уровень образования и здоровья», — сказал он.
Характеристики жителей городов будут играть решающую роль в развитии мегаполиса, а разнообразие населения отражает реальные социокультурные аспекты. Кроме того, российский аналог SimCity соответствует традиционным ценностям — там нет представителей ЛГБТ-сообщества* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Авторы проекта отмечают, что их наличие влияло бы на рождаемость в виртуальных городах.
Разработчики резюмировали, что главной задачей игрока будет обустройство города таким образом, чтобы его жители были довольны его инфраструктурой и своей жизнью.
*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России