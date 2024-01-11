В России разрабатывают аналог SimCity с семейными ценностями

Студенты Донского государственного университета (ДГТУ) разработали градостроительный симулятор, который станет аналогом SimCity. Как сообщает газета «Известия», игра будет работать на современном движке Unreal Engine 5, а выход демоверсии планируется уже летом 2024 года.

Как отметил лидер проекта студент ДГТУ Никита Кудрявцев, сейчас у команды есть готовый прототип, в котором игроки смогут не только строить города, но и следить за судьбой их обитателей.

«Каждый виртуальный горожанин обладает уникальными техническими характеристиками — имеет свой пол, возраст, уровень образования и здоровья», — сказал он.

Характеристики жителей городов будут играть решающую роль в развитии мегаполиса, а разнообразие населения отражает реальные социокультурные аспекты. Кроме того, российский аналог SimCity соответствует традиционным ценностям — там нет представителей ЛГБТ-сообщества* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Авторы проекта отмечают, что их наличие влияло бы на рождаемость в виртуальных городах.

Разработчики резюмировали, что главной задачей игрока будет обустройство города таким образом, чтобы его жители были довольны его инфраструктурой и своей жизнью.