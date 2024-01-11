Анонсирована первая карманная консоль на SteamOS не от Valve

Ayaneo, компания, известная своими портативными игровыми ПК, анонсировала свой новый продукт — Next Lite.

© Ferra.ru

Девайс станет первым портативным игровым компьютером, не выпущенным компанией Valve, который будет работать на операционной системе SteamOS.

Next Lite представляет собой отличный вариант для тех, кто хочет карманную консоль на SteamOS, но по каким-то причинам не хочет покупать Steam Deck. Ayaneo не раскрыла стоимость новинки, но объявила о начале «подписки» на устройство с 11 января.

Next Lite получит 7-дюймовый экран с разрешением 800p и батареей на 47 Вт. Также подтверждено, что устройство использует джойстики с эффектом Холла.