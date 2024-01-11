Объявлена дата старта третьего сезона в Diablo 4

Blizzard после раздумий и гаданий игроков подтвердила, что третий сезон в Diablo 4 стартует уже 23 января. В игре нашли баннер с датой старта. Ранее на это находили намёки, а компания говорила, что не планирует откладывать свежий сезон. В итоге так и вышло.

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Поскольку полноценный анонс ещё не состоялся, геймеры ждут, что Blizzard расскажет о новом сезоне в ближайшие дни. Напомним, первый сезон в Diablo 4 стартовал в июле — он получил наименование «Сезон чумы». Второй сезон, «Сезон крови», начался в октябре.

У геймеров нет никаких предположений, как бы Blizzard озаглавила третий сезон.