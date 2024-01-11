Nvidia разрешит сверхчеткую картинку в играх только для мониторов с чипом G-Sync Pulsar

Компания Nvidia вновь поднимает планку игровых технологий с выходом новинки — G-Sync Pulsar, представляющей совершенствовании качества визуального отображения. Эта технология нацелена на решение проблемы размытости изображения.

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Недостатки предыдущих достижений, таких как переменная частота обновления и Ultra Low Motion Blur, нашли свое решение в Pulsar от Nvidia. С помощью уникального алгоритма, который синхронизирует сглаживание переменной частоты обновления и пульсацию монитора, Pulsar устраняет размытие и призрачность пикселей, обеспечивая более четкое изображение.

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Однако для использования этой передовой функции на мониторах необходимы специальные чипы Nvidia. Первым таким монитором станет Asus ROG Swift PG27 Series G-Sync с обновлением 360 Гц, однако его цена пока остается неизвестной.