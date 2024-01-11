HAI23: новый робот с поддержкой ИИ может играть в видеоигры с человеком

Японские ученые из Института науки и технологий Нары (NAIST) создали небольшого робота-напарника для геймеров. Машина способна обращаться с геймпадом, играя как на стороне человека, так и против него.

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Результаты испытаний устройства представили на ежегодной 11-й международной конференции Human-Agent Interaction 2023 (HAI23). По словам авторов разработки, робот не просто составляет компанию игроку, но и поддерживает с ним активное общение, реагируя на происходящее на экране.

Так электронный компаньон способствует социализации геймеров, многие из которых нередко испытывают трудности при коммуникации с другими людьми. Система действует на основе искусственного интеллекта (ИИ) большой языковой модели, напоминающей ChatGPT и его аналогов.

Она обучается в процессе общения и может подстраивать уровень сложности, чтобы человеку было интересно играть против дроида-напарника. Чтобы оценить потенциал роботизированной системы, ученые из NAIST протестировали ее в эксперименте с участием 30 человек. Добровольцев попросили сыграть в одну и ту же видеоигру в одиночку и вместе с роботом, а затем поделиться своими впечатлениями в анкете.