GTA 4 прокачали модами с 4K-текстурами

Ютубер Digital Dreams установил на вышедшую в 2008 году GTA 4 множество модификаций с 4K-текстурами и трассировкой лучей, что позволило ему добиться фотореалистичной графики в игре.

Результат прокачки четвертой части Grand Theft Auto энтузиаст показал в свежем видео, и увиденное действительно впечатляет. Если бы не графические баги с непрогрузившимися вовремя текстурами, то ролик запросто можно было бы спутать со съемкой из реальной жизни.