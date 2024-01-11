GTA 4 прокачали модами с 4K-текстурами и добились фотореалистичной графики
Ютубер Digital Dreams установил на вышедшую в 2008 году GTA 4 множество модификаций с 4K-текстурами и трассировкой лучей, что позволило ему добиться фотореалистичной графики в игре.
Результат прокачки четвертой части Grand Theft Auto энтузиаст показал в свежем видео, и увиденное действительно впечатляет. Если бы не графические баги с непрогрузившимися вовремя текстурами, то ролик запросто можно было бы спутать со съемкой из реальной жизни.
Вот как на улучшенную GTA 4 отреагировали зрители:
Черт... Это выглядит лучше, чем GTA V, даже если это мод для GTA IV в GTA V.
Настоящее безумие для игры 2008 года.
GTA 6 следует выглядеть не хуже, иначе я ее не куплю.
Жаль, что в игре появляется множество графических артефактов.