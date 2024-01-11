MSI представила монитор с читами на базе нейросетей для Dota 2, CS2 и других игр

Компания MSI представила первый в своем роде 4K монитор MEG 321URX QD-OLED с встроенными в него ИИ-чипом. Благодаря работе нейросетей новинка способна подарить игрокам некое подобие читов, которые никак нельзя обнаружить.

© Cq.ru

В нижней части монитора есть световая панель RGB «SpectrumBar», и MSI обучила свой искусственный интеллект синхронизировать ее с полосой здоровья выбранного вами персонажа. Это прикольная фишка, но ее сложно назвать читом, в отличие от следующей.

Главная читерская функция монитора заключается в том, что он умеет самостоятельно обнаруживать врагов и показывать их расположение на экране. Речь идет не только о MOBA типа Dota 2 или LoL, но и о шутерах.

Скриншот