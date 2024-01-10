Авторы ремейка Silent Hill 2 уверены в скором начале рекламной кампании

За разработку Silent Hill 2 Remake взялась Bloober Team, известная по Layers of Fear и The Medium. Как рассказал директор студии, разработчики уверены в скором начале рекламной кампании ремейка.

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Однако решение по этому вопросу принимает издатель Konami. Скорый старт продвижения игры выглядит логичным, ведь ремейк Silent Hill 2 показали в трейлере новинок PlayStation 2024 года. Кроме того, несколько достижений игры нашли в базе данных Steam.

Глава Bloober надеется на хорошие продажи ремейка. Даже несмотря на то, что права на Silent Hill принадлежат Konami, с продаж разработчики получат свою долю. При этом в студии не забывают и про неанонсированную игру по собственной франшизе, чья разработка активно идёт. Элементов игры-сервиса в ней не предвидится — студия «не следует моде».