10 лучших частей Final Fantasy: в какую поиграть?

Final Fantasy — один из столпов жанра JRPG и важнейшая франшиза для игровой индустрии в целом. Она насчитывает больше частей, чем любая другая серия, и не собирается заканчиваться в ближайшем будущем. Но в какие из них стоит поиграть в первую очередь? Портал Game Informer поделился своим топом лучших Final Fantasy.

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Final Fantasy XII

Final Fantasy XII редко оценивают по достоинству. Несмотря на критический и коммерческий успех, XII часто не получает столько же внимания, сколько другие блокбастеры Square Enix. Но это не говорит о качестве игры: Final Fantasy XII — признание в любви эпичным историям с ансамблем интересных персонажей, комплексными политическими интригами и, самое главное, магией. Широкий бестиарий боссов, от огненных пони до тираннозавров, придает открытому миру XII ощущение масштабности и глубины.

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Final Fantasy VIII

Пожалуй, самая противоречивая Final Fantasy эпохи PlayStation. История о студентах-наемниках, оказывающихся в центре заговора древней волшебницы, заставляет игрока сомневаться в реальности событий, но самым спорным элементом VIII однозначно была механика прокачки. Игра позволяла экипировать магические заклинания как предметы, чтобы получать пассивные бонусы к характеристикам, вот только сами по себе заклинания были ограниченным предметом — и добывать их было довольно нудно.

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Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI сгенерировала невероятный хайп. Она была не только первой игрой серии, разработанной эксклюзивно для PlayStation 5, но и первой игрой франшизы за 10 лет. К тому же, за разработку впервые отвечала команда Creative Business Unit III под началом Наоки Есиды — творческого руководителя MMORPG Final Fantasy XIV. Помимо этого, XVI продолжила идеи предшественницы и отказалась от пошаговой боевой системы в пользу динамичного экшена прямиком из Devil May Cry.

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Final Fantasy IX

Final Fantasy IX сочетает классические для серии темы и более свежий дизайн, благодаря чему игра способна понравиться нескольким поколениям фанатов франшизы. Боевая система IX претендует на титул сильнейшей среди всех игр серии, вышедших на PlayStation 1: механика способностей сделала погоню за крутой экипировкой куда более увлекательной, чем когда-либо прежде. Final Fantasy IX подводит черту под периодом, который многими считается золотым веком серии — и делает это на высокой ноте.

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Final Fantasy VII Remake

Ремейк Final Fantasy VII был одним из самых громких релизов 2020 года. Square Enix грамотно поменяла многие элементы оригинальной игры, но не пожертвовала творческим своеобразием первоисточника. Полноценные трехмерные модели персонажей и окружения, ремастер музыки, фоновые звуки и озвучка вдохнули жизнь в главных героев и сам мир игры. Но, пожалуй, самым амбициозным аспектом ремейка стал сюжет: крупные перемены в финале игры и каст хорошо прописанных второстепенных персонажей может означать, что Final Fantasy VII Rebirth преподнесет немало сюрпризов.

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Final Fantasy X

Десятая часть серии была революционной во многих смыслах. Она первой в серии получила полную озвучку персонажей, что помогло драматичной истории раскрыться во всю мощь. Переработанная боевая система сделала сражения более динамичными, а новая механика прокачки стала стандартом для серии. Даже спустя более 20 лет после релиза Final Fantasy X по-прежнему вызывает те же эмоции, что и раньше.

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Final Fantasy IV

В эпоху, когда сюжеты в RPG были примитивными (или в принципе не существующими), Final Fantasy IV единолично задала планку качества для следующего поколения релизов. Конечно, сегодня эмоциональные моменты и ситуации игры могут показаться слишком уж простыми, но по меркам того времени история IV была весьма трогательной. К тому же, графические возможности SNES позволили серии заиграть новыми красками, а механика active-time-battle привнесла в пошаговые сражения дополнительный градус напряжения.

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Final Fantasy VII

Тяжело сказать, каким было бы будущее франшизы без Final Fantasy VII. Будучи первой игрой серии, использовавшей кинематографичные сцены и трехмерную графику, седьмая часть ознаменовала начало новой эпохи эмоционального сторителлинга и атмосферных миров. Яркие, запоминающиеся дизайны персонажей помогли героям VII стать лицами всей франшизы Final Fantasy. Темы политической коррупции, экологического активизма, психических заболеваний и вины выжившего придавали текстуру и без того впечатляющему дизельпанк-миру. Даже традиционная для Square Enix пошаговая боевка раскрылась с нового ракурса благодаря потрясающему арт-дирекшену и бессмертному саундтреку Нобуо Уэмацу. Иными словами, Final Fantasy VII — одна из самых влиятельных и «долгоиграющих» игр в списке.

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Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV — история невероятного провала и головокружительного успеха. Изначальная версия игры с треском провалилась, но была перезапущена в одну из самых популярных ММОRPG современности. После обновления 2.0. команда Creative Business Unit III превратила Final Fantasy XIV в захватывающий мир, полный привлекательных персонажей, запоминающихся моментов и милых отсылок практически к каждой игре серии. XIV признается в любви всей франшизе, но при этом обладает собственным сюжетом и характером, которые считаются одними из лучших в серии.

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Final Fantasy VI

Final Fantasy VI — не только лучшая игра и в серии, но и одна из величайших RPG в принципе. Отличный ансамбль персонажей, хорошо прописанные протагонист и антагонист, превосходная музыка и сюжет — VI ни в чем не откажешь. Боевую систему игры можно смело назвать вершиной старомодного пошагового дизайна благодаря простору для кастомизации и глубине. Final Fantasy VI была бы беспроигрышным кандидатом на ремейк после VII… Но есть мнение, что лучше оставить бессмертную классику в первозданном виде — она не нуждается в правках.