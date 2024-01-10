Работающий на всех видеокартах конкурент DLSS и FSR получил полноценную версию
Технология LSFG для генерации кадров получила полноценную версию 1.0, которая призвана конкурировать с DLSS 3 от Nvidia и FSR 3.0 от AMD. Отличительной особенностью LSFG стала работа на широком модельном ряде видеокарт и возможность генерировать кадры даже в тех играх, которые официально не поддерживают эту возможность.
Но есть и определённое условие. Рекомендуемый минимум для достижения наилучшего качества при использовании LSFG — стабильные 60 FPS в игре и монитор с частотой 120 Гц. Аналогичные рекомендации дают Nvidia и AMD для своих технологий.
Кроме того, под вопросом остаётся совместимость LSFG с мониторами с технологией VRR. Согласно описанию, для корректной генерации кадров количество FPS должно соответствовать половине частоты обновления монитора. Например, владельцам монитора с частотой 120 Гц придётся ограничить скорость игры до 60 FPS, чтобы с помощью LSFG запустить её в 120 FPS с генерацией кадров.
Также LSFG можно использовать с эмуляторами PlayStation 3 (RPCS3) и Nintendo Switch (Yuzu). Пользователи отметили, что генерация кадров не отключается при быстрых движениях, но за технологию LSFG придётся заплатить. Программа Lossless Scaling продаётся в Steam, но недоступна российским пользователям.