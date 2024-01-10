Steam стал более открытым к выпуску игр с искусственным интеллектом

Valve меняет подход к играм, в которых используется контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Теперь Steam сможет выпускать основную массу таких проектов. Единственное исключение — контент только для взрослых с генерацией в реальном времени.

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Как же именно меняется подход? Во-первых, Valve обновила опрос о контенте разработчиков, который заполняется при отправке игры в Steam. Появился новый раздел с информацией об ИИ, где можно более подробно рассказать о конкретном использовании технологий в своих проектах. Тут же есть две расширенные категории со своими требованиями: предварительная генерация и генерация в реальном времени.

Всю указанную информацию будут использовать во время дальнейшей проверки игры перед её релизом в Steam. Кроме того, часть ответов опубликуют на странице проекта.

Во-вторых, в Steam появилась новая система пользовательских жалоб на незаконный контент в играх с генерацией в реальном времени. Она реализуется через внутриигровой оверлей.