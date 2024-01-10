Новая торговая марка Remedy может быть связана с игрой в мире Control

В сети обратили внимание, что студия Remedy подала заявление на регистрацию новой торговой марки FBC: Firebreak, которая может связана с одной из грядущих игр компании.

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Предполагается, что FBC: Firebreak — это кооперативный шутер во вселенной Control, который ранее носил рабочее название Project Condor. Сама заявка студии о торговой марке касается программного обеспечения, мультимедиа продукции (аудио, видео), одежды и так далее.

Подозрения игроков о связи новинки с Control возникли из-за наименования — Firebreak это название странной зоны из оригинала, которая представляет собой своеобразный барьер для паранормальных сущностей.

Кроме того, аббревиатура FBC почти наверняка отсылает к «Федеральному бюро контроля» — организации из той же Control.

Ожидается, что в том самом шутере игроки будут сражаться против врагов, которых как раз можно встретить в Control. Хотя деталей о новинке пока не так уж и много.