Sony представила PS5 Slim с разноцветными боковыми панелями
На проходящей прямо сейчас выставке потребительской электроники CES 2024 компания Sony представила новые боковые панели для PlayStation 5 Slim из коллекции Deep Earth Collection. Корпорация продемонстрировала сразу три новых цвета: синий (Cobalt Blue), серебристый (Sterling Silver) и красный (Volcanic Red).
Все три варианта должны поступить в продажу в начале 2024 года, точную дату Sony назовёт чуть позже. Цена каждой панели составит $ 55 (около 5000 рублей). В дальнейшем компания представит и другие цвета для боковых панелей.
The Verge
The Verge
Ранее коллекция боковых панелей Deep Earth Collection вышла для обычной PlayStation 5. Впервые её показали на осенней презентации State of Play, после чего три новых цвета появились в официальном магазине PlayStation.
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