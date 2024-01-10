Геймер, обворовавший тестя ради игровой прокачки, предстанет перед судом

В Новокузнецке один из местных жителей несколько раз похищал деньги своего тестя, чтобы "прокачать" героев компьютерных игр. Было возбуждено уголовное дело, которое уже дошло до суда.

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О произошедшем стражам порядка сообщил 54-летний новокузнечанин. Так, мужчина рассказал, что с его кредитной карты, которую он оформил ради приобретения в частный дом отопительного котла, были похищены деньги. Сумма ущерба составила 160 000 рублей.

Подозреваемым оказался зять потерпевшего. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

– Следствием установлено, что обвиняемый с супругой приходил в гости к тестю и, когда потерпевший засыпал, заходил в приложение банка при помощи его телефона и оплачивал покупку различного снаряжения для "прокачки" героев в компьютерных играх, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Отмечается, что часть похищенных денег молодой человек перевел на свой счет. Также выяснилось, что во время визитов к тестю он совершил пять преступлений.