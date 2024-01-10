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Обворовавший тестя ради "прокачки" героев компьютерных игр новокузнечанин предстанет перед судом

В Новокузнецке один из местных жителей несколько раз похищал деньги своего тестя, чтобы "прокачать" героев компьютерных игр. Было возбуждено уголовное дело, которое уже дошло до суда.

Геймер, обворовавший тестя ради игровой прокачки, предстанет перед судом
© Vse42.ru

О произошедшем стражам порядка сообщил 54-летний новокузнечанин. Так, мужчина рассказал, что с его кредитной карты, которую он оформил ради приобретения в частный дом отопительного котла, были похищены деньги. Сумма ущерба составила 160 000 рублей.

Подозреваемым оказался зять потерпевшего. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

– Следствием установлено, что обвиняемый с супругой приходил в гости к тестю и, когда потерпевший засыпал, заходил в приложение банка при помощи его телефона и оплачивал покупку различного снаряжения для "прокачки" героев в компьютерных играх, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Отмечается, что часть похищенных денег молодой человек перевел на свой счет. Также выяснилось, что во время визитов к тестю он совершил пять преступлений.

На данный момент уголовное дело уже было направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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