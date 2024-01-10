Nintendo может поручить создание игр по своим IP новым сторонним студиям
Редактор портала GamesIndustry Кристофер Дринг рассказал о том, что Nintendo ищет новых партнёров среди независимых разработчиков.
При этом речь не только об издательстве инди-игр, но и о создании новых проектов на основе собственных IP. По словам Дринга, в настоящее время переговоры ведутся с тремя студиями, которым хотят поручить разработку игр по брендам Nintendo.
«Nintendo регулярно сотрудничает со сторонними командами, включая Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, MercurySteam, WayForward и Grezzo. Но компания хочет пополнить этот список», — пишет Дринг.
Напомним, многие аналитики ожидают, что в этом году Nintendo выпустит приемника Switch.