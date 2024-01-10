Sega Mega Drive перевыпустят в формате карманной консоли

Легендарная игровая консоль Sega Mega Drive возвращается, но на этот раз в карманном формате!

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Hyperkin, известный производитель ретро-консолей, представил новую портативную игровую приставку Mega 95, специально разработанную для игр с оригинальных картриджей Sega Genesis и Mega Drive.

Mega 95 оснащена пятидюймовым дисплеем, который позволяет переключаться между режимами 4:3 и 16:9, и аккумулятором, заряда которого хватает на 10 часов игры.

Консоль представляет собой портативную версию уже существующей ретро-консоли MegaRetroN HD от Hyperkin, совместимой с Genesis, выпущенной в 2018 году.

The Verge

Ожидается, что новинка будет использовать аппаратный подход к эмуляции игр Genesis, обеспечивая качество, находящееся где-то между программной эмуляцией и премиальной системой на базе FPGA, используемой в домашней консоли Mega Sg от Analogue.

Не только портативная, Mega 95 также может быть подключена к телевизору через USB-C док-станцию, которая также имеет порты для подключения дополнительных контроллеров. Каждая Mega 95 поставляется с такой док-станцией.