Журналисты не впечатлились "Отрядом самоубийц" в превью

Журналисты не впечатлились Suicide Squad Kill the Justice League в превью
Различные издания поделились предварительными впечатлениями от Suicide Squad: Kill The Justice League. Игра выйдет 2 февраля на PC (в Steam), PlayStation 5 и Xbox Series, причём студия Rocksteady не считает новинку «игрой-сервисом».
Что касается прессы, то журналисты остались не в восторге от боевика. Многие из них заявили, что у Suicide Squad есть потенциал и интересные механики, однако ни одну из них не довели до ума.
Например, рецензент IGN посчитал, что лучше всего у разработчиков получилось сделать историю и сюжетные ролики со смешными моментами. А вот миссии в открытом мире получились «утомительными», при этом боевая система оказалась гораздо менее интересной, нежели в играх серии Batman: Arkham. Потенциальным спасением от скуки могут стать навыки персонажей, разнообразный арсенал и возможности собрать снаряжение для своего стиля игры, но это было недоступно в полной мере во время предварительного просмотра.
В GameSpot автор отнёсся к игре не так критично. Он назвал Suicide Squad «амбициозной» и выделил разнообразные ощущения при игре за каждого из нескольких персонажей, особенно во время перемещения по миру. Кроме того, спустя некоторое время бои начинают казаться увлекательными, а дополнительное разнообразие должны вносить разные сборки снаряжения. Увы, большинство миссий сводится к стычкам с волнами врагов. Одной из самых необычных механик стало сочетание сотрудничества и конкуренции, когда в кооперативе самый ценный игрок становится лидером отряда и начинает иметь влияние над дальнейшими действиями.
Журналист Eurogamer думает, что разработчики попытались погнаться за трендами, а не использовать опыт из Batman: Arkham. В Suicide Squad «остаются сильными» история и подача сюжета, но взаимодействие между разными персонажами в команде не ощущается. Кроме того, сама структура открытого мира города Метрополис похожа на «лабиринт» без чётких маршрутов или ориентиров. Рецензент назвал место «фоном для сражений». Из плюсов были отмечены играбельные персонажи, управление каждым из которых имеет свои особенности, вроде высоких прыжков.