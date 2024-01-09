Журналисты не впечатлились "Отрядом самоубийц" в превью

Различные издания поделились предварительными впечатлениями от Suicide Squad: Kill The Justice League. Игра выйдет 2 февраля на PC (в Steam), PlayStation 5 и Xbox Series, причём студия Rocksteady не считает новинку «игрой-сервисом».

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Что касается прессы, то журналисты остались не в восторге от боевика. Многие из них заявили, что у Suicide Squad есть потенциал и интересные механики, однако ни одну из них не довели до ума.

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Например, рецензент IGN посчитал, что лучше всего у разработчиков получилось сделать историю и сюжетные ролики со смешными моментами. А вот миссии в открытом мире получились «утомительными», при этом боевая система оказалась гораздо менее интересной, нежели в играх серии Batman: Arkham. Потенциальным спасением от скуки могут стать навыки персонажей, разнообразный арсенал и возможности собрать снаряжение для своего стиля игры, но это было недоступно в полной мере во время предварительного просмотра.

В GameSpot автор отнёсся к игре не так критично. Он назвал Suicide Squad «амбициозной» и выделил разнообразные ощущения при игре за каждого из нескольких персонажей, особенно во время перемещения по миру. Кроме того, спустя некоторое время бои начинают казаться увлекательными, а дополнительное разнообразие должны вносить разные сборки снаряжения. Увы, большинство миссий сводится к стычкам с волнами врагов. Одной из самых необычных механик стало сочетание сотрудничества и конкуренции, когда в кооперативе самый ценный игрок становится лидером отряда и начинает иметь влияние над дальнейшими действиями.