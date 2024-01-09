Авторы Cult of the Lamb выпустили трейлер грядущего секс-дополнения

Авторы Cult of the Lamb выпустили официальный трейлер грядущего секс-дополнения
Разработчик Massive Monster выпустил трейлер грядущего дополнения своего милого и в то же время мясного рогалика Cult of the Lamb. Дополнение Sins of the Flesh (Грехи плоти) принесет в игру механику выпивки и секса, которую выпросили у создателей игроки.
Помимо прочего, изменится и прокачка жителей, а самых верных последователей даже можно будет сделать своими учениками. Появятся новые предметы, среди которых есть золотая какашка для повышения урожая, новое оружие и постройки. И да, теперь сектанты смогут зачать яйцо, из которого вылупится новый счастливый член коммуны.
Cult of the Lamb — задорный мясной рогалик про милых зверят, которые создают свой культ в землях лжепророков. Игра сразу же пришлась по душе пользователям и имеет крайне положительные отзывы в Steam.